В ДНР объявили траур в связи с крушением Ту-154 под Сочи

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил соболезнования в связи с крушением самолета
Ту-154 над Чёрным морем.
Александр Захарченко: «Народ Донбасса никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит — для всей республики».
Он также выразил чувство солидарности и поддержки президенту и министру обороны РФ, отметив, что «это еще одно испытание для нашего народа, далеко не первое».
Тем временем к зданию горсовета в Донецке горожане несут цветы и свечи в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154, передает «Интерфакс». Недалеко от здания установлена табличка с именами и фамилиями погибших, к которой жители Донецка приносят красные гвоздики, свечи и лампадки. Представитель администрации главы республики сообщил, что понедельник, 26 декабря, в ДНР объявлен днем траура.
Агентство «Луганскинформцентр» сообщает в свою очередь, что жители Луганска провели организованный через соцсети митинг памяти погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны РФ. В течение часа, начиная с 17:00, луганчане и гости города в знак скорби приносили цветы, свечи и лампады к памятному знаку в честь 2000-летия Рождества Христова у храма в честь иконы Божьей матери «Умиление».
разбился сегодня утром недалеко от побережья Сочи. На его борту находились глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники НТВ, Первого канала, телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего при крушении самолета погибли 92 человека.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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