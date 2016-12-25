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  • 26.12, 02:55
В ДНР объявили траур в связи с крушением Ту-154 под Сочи. авиационные катастрофы и происшествия, ДНР, ЛНР, Минобороны РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В ДНР объявили траур в связи с крушением Ту-154 под Сочи

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  • Фото РИА Новости, Сергей Аверин
В ДНР объявили траур в связи с крушением <nobr>Ту-154</nobr> под Сочи

В ДНР объявили траур в связи с крушением Ту-154 под Сочи

В ДНР объявили траур в связи с крушением <nobr>Ту-154</nobr> под Сочи
  • Фото РИА Новости, Сергей Аверин

    • Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 над Чёрным морем.

    Захарченко заявил: «вместе со всем русским народом мы потрясены фактом крушения самолета Ту-154 над Чёрным морем». Глава ДНР выразил соболезнования всем близким погибших и отметил, что «особенно тяжело было узнать, что на борту находилась Доктор Лиза».

    Александр Захарченко: «Народ Донбасса никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит — для всей республики».

    Он также выразил чувство солидарности и поддержки президенту и министру обороны РФ, отметив, что «это еще одно испытание для нашего народа, далеко не первое».

    Тем временем к зданию горсовета в Донецке горожане несут цветы и свечи в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154, передает «Интерфакс». Недалеко от здания установлена табличка с именами и фамилиями погибших, к которой жители Донецка приносят красные гвоздики, свечи и лампадки. Представитель администрации главы республики сообщил, что понедельник, 26 декабря, в ДНР объявлен днем траура.

    Агентство «Луганскинформцентр» сообщает в свою очередь, что жители Луганска провели организованный через соцсети митинг памяти погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны РФ. В течение часа, начиная с 17:00, луганчане и гости города в знак скорби приносили цветы, свечи и лампады к памятному знаку в честь 2000-летия Рождества Христова у храма в честь иконы Божьей матери «Умиление».

    Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился сегодня утром недалеко от побережья Сочи. На его борту находились глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники НТВ, Первого канала, телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего при крушении самолета погибли 92 человека.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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