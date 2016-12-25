Берлинский теракт нанес удар по антироссийской пропаганде в западных СМИ

Дональд Трамп составил новый список приоритетов в сфере обороны, и угрозы со стороны России в нем нет. Там — борьба с запрещенным в РФ ИГИЛ, кибербезопасность и улучшение качества работы Пентагона. Эксперт НТВ Игорь Виттель попытался понять, почему мы все смеемся над придумками про русских медведей и портреты Сталина на московских улицах, а
Это не теракт — это вам за Сирию». Правда, в самой Америке такие заявления тоже вызвали возмущение, на которое, однако, не обратили особого внимания.
кто-то всерьез этого боится и других пугает.
Вечером того же дня после убийства посла произошла еще одна трагедия — на этот раз в Берлине. Реакция на нее напоминала реакцию французов и бельгийцев на теракты в их странах — недоумение, страх и непонимание: если нам внушают, что главный враг — Россия, то почему нас убивают совсем другие люди? Это шло вразрез с общепринятой точкой зрения.
Несколько лет назад Митт Ромни, кандидат от Республиканской партии, заявил, что Россия — геополитический враг Америки номер один. Барак Обама на это лишь посмеялся, заявив, что холодная война закончилась 20 лет назад. А теперь и сам уходящий президент вспоминает Россию по поводу и без.
Командующий вооруженными силами США в Европе Бен Хорджес и вовсе практически в панике: «Русские могут выстрелить, даже не видя тебя, находясь на огромном расстоянии. Они могут уничтожить целую страну!». А премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас вообще заявил, что Россия уже ведет войну у границ Европы.
Весь уходящий год Россия в зарубежных СМИ захватывала Польшу и Прибалтику, устраивала Brexit, стояла за почти всеми гнусностями в мире, а под конец, сломив железную волю американского избирателя, выбрала президентом США Дональда Трампа.
Российскому самолюбию, безусловно, льстит такая вера во всемогущество России. Не очень понятно, правда, как она умудрились все это сделать, будучи «страной-бензоколонкой» и «региональной державой с разорванной в клочья экономикой».
Однако не так все однозначно. Здоровая часть населения планеты отреагировала на это с юмором, заполонив Интернет картинками с подписью «Русские сделали это», на которых русские в шутку обвиняются в самых разных преступлениях — гибели «Титаника», наклоне Пизанской башни и даже в том, что собака нагадила на ковер. А в эфире популярного американского канала Владимир Путин с обнаженным торсом появился из камина, как Санта-Клаус.
В 1949 году бывший министр обороны США Джеймс Форрестол выбросился из окна психиатрической клиники с криком «Русские идут!». Сегодня же те, кто не подвержен массовой истерии, иногда задумываются: а не позвать ли на помощь русских, пока не поздно?
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