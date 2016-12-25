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  • 25.12, 19:58

НТВ в связи с катастрофой Ту-154 меняет сетку вещания

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НТВ в связи с катастрофой Ту-154 меняет сетку вещания

НТВ в связи с катастрофой <nobr>Ту-154</nobr> меняет сетку вещания

Телеканал НТВ скорректировал сетку вещания в связи с авиакатастрофой под Сочи, унесшей жизни 92 человек.

Сегодня связи с трагедией принято решение изменить сетку вещания телеканала НТВ и снять с эфира новогодний фильм «Со мною вот что происходит» с Гошей Куценко в главной роли, а также развлекательную программу «Киношоу».

А в день траура, 26 декабря, НТВ снимает с эфира рекламу. Также в эфир не выйдет программа «Студия Юлии Высоцкой» и будут убраны все развлекательные рубрики из «Нового утра».

Напомним, среди погибших в результате крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи оказалась съемочная группа НТВ. На борту потерпевшего крушение самолета находились корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Кроме того, жертвами катастрофы стали трое журналистов Первого канала и трое сотрудников телеканала «Звезда», а также 64 участника знаменитого на весь мир ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и восемь членов экипажа. Среди пассажиров Ту-154 также были восемь военнослужащих в разных званиях.

Люди несут цветы к телецентру «Останкино» в знак скорби о погибших на борту Ту-154. На траурной доске фотографии всех 9 российских журналистов.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.


Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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