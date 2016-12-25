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  • 25.12, 19:58

Министр экономического развития Крыма подал в отставку

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Министр экономического развития Крыма подал в отставку

Министр экономического развития Крыма подал в отставку

Валентин Демидов, возглавляющий министерство экономического развития Крыма, написал заявление об отставке по собственному желанию.

Как сообщает РИА Новости, решение было принято в связи с переходом Демидова на другую должность в Севастополь. Отмечается, что в качестве министра он доработает до конца этого года.

В пресс-службе главы Крыма подтвердили, что Демидов подал в отставку.

Валентин Демидов занял пост министра экономического развития Крыма в июне 2015 года. До этого он работал главой администрации Армянска.

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