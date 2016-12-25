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  • 25.12, 19:59
Эксперт рассказал о «черной дыре» у сочинского аэропорта. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорты, Минобороны РФ, самолеты, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперт рассказал о «черной дыре» у сочинского аэропорта

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Эксперт рассказал о «черной дыре» у сочинского аэропорта

Эксперт рассказал о «черной дыре» у сочинского аэропорта

    Аэропорт в Сочи еще со времен Советского Союза считается одним из самых сложных для работы пилотов. Даже в хорошую погоду испарение большого количества воды доставляет проблемы самолету, летящему на низкой высоте. Заход на посадку вообще возможен в Сочи только со стороны моря.

    Юрий Сытник, заслуженный пилот России: «Сам аэродром находится на горе, левый и правый торцы полосы имеют разную высоту. Летчиков провозили туда, чтобы не совершить грубой посадки. Сама схема захода несложная, над морем нет препятствий, ограничительные пеленги отсекают от гор.

    На взлете там никаких особенностей не было, кроме одного: если спокойное море и звездное небо, то как бы подпадаешь в черную дыру. То есть на море звезды, сверху звезды, ощущение, как в космическом пространстве. Такие случаи были, сам я их тоже отмечал».

    Как сообщили в Минобороны, разбившийся Ту-154 был выпущен в 1983 году, последний ремонт прошел два года назад, а в сентябре — плановое регламентное обслуживание. За штурвалом был опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков. Приоритетной версией крушения называют техническую неисправность, но другие версии не исключаются.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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