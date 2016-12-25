«Согаз» выплатит компенсации семьям погибших при крушении Ту-154 военных

Семьи погибших в результате катастрофы
ТАСС, в «Согазе» была застрахована ответственность Минобороны России за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов.
Ту-154 под Сочи военных получат компенсации от страховой компании «Согаз».
Из сообщения компании «Согаз»: «Размер компенсаций семье каждого погибшего военослужающего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей».
Страховая выплата из этой суммы составляет 2,3 млн рублей, а единовременное пособие — 3,5 млн рублей.
Принять все необходимые меры для обеспечения страховых выплат родным погибших в результате авиакатастрофы пообещали в Роструде. Для участия в расследовании причин и обстоятельств трагедии в Сочи вылетел начальник управления государственного надзора в сфере труда Егор Иванов, передает «Интерфакс».
катастрофы Ту-154 под Сочи погибли 92 человека. Среди них, помимо членов экипажа, — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, двое госслужащих и общественная активистка Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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