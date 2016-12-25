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  • 25.12, 19:59

«Согаз» выплатит компенсации семьям погибших при крушении Ту-154 военных

3 комментария
  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС
«Согаз» выплатит компенсации семьям погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> военных

«Согаз» выплатит компенсации семьям погибших при крушении Ту-154 военных

«Согаз» выплатит компенсации семьям погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> военных
  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС

    • Семьи погибших в результате катастрофы Ту-154 под Сочи военных получат компенсации от страховой компании «Согаз».

    Как сообщает ТАСС, в «Согазе» была застрахована ответственность Минобороны России за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов.

    Из сообщения компании «Согаз»: «Размер компенсаций семье каждого погибшего военослужающего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей».

    Страховая выплата из этой суммы составляет 2,3 млн рублей, а единовременное пособие — 3,5 млн рублей.

    Принять все необходимые меры для обеспечения страховых выплат родным погибших в результате авиакатастрофы пообещали в Роструде. Для участия в расследовании причин и обстоятельств трагедии в Сочи вылетел начальник управления государственного надзора в сфере труда Егор Иванов, передает «Интерфакс».

    Как сообщалось, в результате катастрофы Ту-154 под Сочи погибли 92 человека. Среди них, помимо членов экипажа, — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, двое госслужащих и общественная активистка Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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