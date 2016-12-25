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  • 25.12, 19:58

Минобороны: на борту Ту-154 находились 93 человека

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Минобороны: на борту Ту-154 находились 93 человека

Минобороны: на борту <nobr>Ту-154</nobr> находились 93 человека

Минобороны России уточнило список пассажиров, находившихся на борту самолета Ту-154, который потерпел крушение под Сочи.

Согласно данным на сайте военного ведомства, на борту было 93 человека, а не 92, как сообщалось ранее. Это восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое госслужащих, девять представителей СМИ, 65 участников ансамбля имени Александрова и общественная активистка Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Фрагменты самолета, вылетевшего из Адлера, были обнаружены недалеко от побережья. Найдены и подняты тела нескольких человек. В поисковой операции задействованы 300 человек, привлечены вертолеты. Владимир Путин проинформирован о трагедии, он выразил соболезнования родным и близким погибших. Премьеру Медведеву президент поручил сформировать госкомиссию по расследованию крушения.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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