Главные гаджеты 2016 года по версии «Чуда техники»

Программа «Чудо техники» выбрала по итогам проведенных тестов лучше гаджеты 2016 года, а также самые впечатляющие концепты и проекты со всего мира.
Даже в не очень дорогих моделях у нескольких производителей появился универсальный режим, где не очень высокая температура сочетается с паром, и любая ткань хорошо проглаживается, при этом не повреждаясь. И, что важно, никаких мук выбора — в некоторых моделях колесико регулятора вообще убрали.
Надувные диваны
А еще мир в этом году стремительно захватывали надувные лежаки — иногда их называют надувными диванами. Сделанные из специальной легкой, но прочной ткани, они складываются в очень компактную упаковку и позволяют хоть лежать с книжкой на пляже, хоть плавать по воде. Главное — не нужен насос: воздух тут достаточно зачерпнуть ловким движением.
Обувь-трансформер
Высокие каблуки — это красиво, но иногда утомительно. На помощь приходит обувь-трансформер. Например, на работе хозяйка таких чудо-туфель ходит на удобных четырехсантиметровых каблуках, а к вечеру — для свидания или вечеринки — меняет высоту до 9 сантиметров.
Робот-чемодан
В Калифорнии создали чемодан, обладающий искусственным интеллектом, датчиками для избегания препятствий, который способен двигаться вслед за хозяином, избавляя того от необходимости переносить грузы. Технически это происходит за счет того, что чемодан ощущает расположение смартфона владельца и следует за ним. На демонстрационном видео человек также управляет чемоданом при помощи жестов. Компания обещает 4 часа работы от одного заряда батареи, но не раскрывает, сколько будут весить сами чемоданы и какой груз они будут способны перемещать.
Коляска-велосипед
В Канаде придумали забавный и потенциально очень удобный гибрид велосипеда и детской коляски. В режиме неспешной прогулки — это обычная трехколесная прогулочная коляска, которую легким движением за несколько секунд можно перевести в режим поездки, подняв третье колесо и обнаружив, что конструкция превратилась во взрослый грузовой велосипед с сиденьем для двоих детей.
Чудо на крыше
Инженер из Канады Пол Буллер представил систему, которая должна помочь тем, кто часто пользуется багажником на крыше автомобиля. Теперь не нужно с трудом лезть наверх, пачкая сиденья и рискуя упасть. Достаточно нажать кнопку на пульте, и багажник сам приедет к вам вниз, а потом уедет обратно. Грузоподъемность — до 45 килограммов.
Вилка-обманщица
В Японии изобрели вилку с электростимуляцией вкусовых рецепторов. Этот странный гаджет позволяет ощутить еду, например, более соленой, чем она есть на самом деле. В зависимости от настроек можно менять ощущение от солоноватого до кисловатого. По задумке создателей, гаджет позволит сократить количество соли в рационе.
«Умная» рулетка
В Калифорнии создали измерительную рулетку нового поколения. Она соединяет в одном устройстве все доступные технологии — обычное измерение, прокатывание колесика по траектории любой сложности и применение лазерно-ультразвукового дальномера — для точек, до которых трудно дотянуться. Кроме того, новая рулетка настолько умна, что может присоединять к измерениям голосовые комментарии владельца, переводить их в текстовый вид и отображать это все в приложении на смартфоне или планшете.
Больше гаджетов — в видеоматериале «Чуда техники».
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