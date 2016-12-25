Главные технологические прорывы 2016 года по версии «Чуда техники»

Программа «Чудо техники», подводя
научно-технологические итоги 2016 года, выбрала самые важные и прорывные новации.
Автобусы без водителей начали ездить по улицам двух европейских городов — Сьона в Швейцарии и Хельсинки в Финляндии. Свои беспилотные машины тестируют и в России — создан грузовик КамАЗ с этой системой и автобус под названием «Матрёшка».
А знаменитый американский производитель электромобилей — компания Tesla Motors объявила, что отныне все новые модели, даже самые дешевые, будут иметь опцию автономного управления.
Искусственный мозг
Искусственный интеллект активно внедряется в самые разные сферы нашей жизни. Самый простой вариант — это автоматизированные помощники — боты, которые помогают на сайтах магазинов и банков.
Самый совершенный вариант — это невероятно умные, самообучаемые нейросети, которые уже и пьесы пишут, и фотографии в живопись превращают, и даже человека побеждают в самых сложных играх, построенных на интуиции.
Еще искусственный интеллект разрушает языковые барьеры.
Беспилотные летательные аппараты
И взрослые, и дети забавляются с дронами так, что дух захватывает. Группа шутников из Финляндии вооружила аппарат бензопилой и провела жутковатую демонстрацию его возможностей. А накануне Рождества во Флориде инженеры вместе с дизайнерами организовали одновременный полет сразу 300 беспилотников, оснащенных светодиодной подсветкой. Движением квадрокоптеров управлял компьютер, и заложенная в него программа позволила выстроить весьма впечатляющие фигуры.
В США научили дрон при помощи стальных микрошипов цепляться за любые поверхности, ведя, например, скрытое наблюдение без шума и расходования батареек. А в Японии запустили в производство немного гексакоптер с двумя мощными роботизированными руками.
Дополненная и виртуальная реальность
Двойное применение имеет и популярная технология дополненной и виртуальной реальности. Весь 2016 год производители соревновались в том, кто выпустит более крутые и при этом дешевые очки и шлемы, которые можно использовать и для обучения, и для игр. Устройство полностью погружает человека в нарисованный мир — до такой степени, что некоторых даже начинает тошнить.
Надувной шлем
Шлемы для мотоциклистов и велосипедистов, возможно, уйдут в прошлое. Им на смену приходят подушки безопасности, спрятанные в воротнике владельца. Такой надувной шлем сам анализирует характер движений человека и активируется, если чувствует неладное.
Электрическое будущее
В Германии планируют запретить производство обычных машин с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Во всем Евросоюзе начиная с 2019 года при капитальном ремонте или строительстве домов владельцев обяжут встраивать зарядку для электромобилей. Производителям, кажется, удалось решить главные проблемы: со стоимостью электрических машин и их малым запасом хода на одной зарядке.
Поезд в трубе
А еще мир стремительно захватывает очередная новация от американского бизнесмена и технологического пионера Илона Маска. Его проект под названием Hyperloop базируется на идее запустить сверхзвуковые поезда в особых трубах с откачанным воздухом, чтобы уменьшить сопротивление. В итоге скорость превысит 2000 километров в час — и от Москвы до Владивостока можно будет доехать всего за 5 часов.
Еще больше прорывных технологий года — в видеоматериале «Чуда техники».
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