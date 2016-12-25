Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения Ту-154

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ведомство наращивает силы и средства в районе крушения самолета
Ту-154.
Он напомнил, что в воскресенье при выполнении планового перелета в 5:20 мск с аэродрома Адлер после взлета в 5:27 мск пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны РФ.
Игорь Конашенков: «В настоящее время в полутора километрах от города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154, поисковая операция продолжается».
На борту потерпевшего крушение самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это военнослужащие Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять ВКС РФ в Сирии с Новым годом артисты ансамбля имени Александрова. Помимо военных и артистов, в Сирию летели три съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.
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