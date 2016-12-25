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  • 25.12, 11:46

Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения Ту-154

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Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения Ту-154

Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения <nobr>Ту-154</nobr>

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ведомство наращивает силы и средства в районе крушения самолета Ту-154.

Игорь Конашенков: «В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются».

Он напомнил, что в воскресенье при выполнении планового перелета в 5:20 мск с аэродрома Адлер после взлета в 5:27 мск пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Игорь Конашенков: «В настоящее время в полутора километрах от города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154, поисковая операция продолжается».

На борту потерпевшего крушение самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это военнослужащие Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять ВКС РФ в Сирии с Новым годом артисты ансамбля имени Александрова. Помимо военных и артистов, в Сирию летели три съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.

Источники в экстренных службах сообщают, что в акватории Чёрного моря вблизи места крушения Ту-154 обнаружены тела нескольких погибших. По данным источников, речь идет о пяти-семи найденных телах.

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