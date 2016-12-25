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  • 25.12, 11:45

Источник: разбившийся Ту-154 был исправен

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Источник: разбившийся Ту-154 был исправен

Источник: разбившийся <nobr>Ту-154</nobr> был исправен

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, потерпевший крушение недалеко от Сочи, прошел все плановые проверки и был исправен.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, никаких претензий к техническому состоянию воздушного судна перед вылетом не было.

Источник: «Самолет был произведен в 1983 году на заводе Авиакор. В среднем налет самолета составлял 27 часов в месяц. Воздушное судно в основном летало на средние расстояния с продолжительностью 1,6 часа».

Также собеседник агентства рассказал, что плановый ремонт авиалайнера должны были провести в 2018 году.

Как сообщалось, самолет Ту-154, вылетевший в Сирию, потерпел крушение после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, среди них — музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, в том числе съемочная группа НТВ. Минобороны России уже опубликовало список пассажиров рейса.

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