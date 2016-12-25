Источник: разбившийся Ту-154 был исправен

Самолет
Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, никаких претензий к техническому состоянию воздушного судна перед вылетом не было.
Ту-154 Минобороны РФ, потерпевший крушение недалеко от Сочи, прошел все плановые проверки и был исправен.
Источник: «Самолет был произведен в 1983 году на заводе Авиакор. В среднем налет самолета составлял 27 часов в месяц. Воздушное судно в основном летало на средние расстояния с продолжительностью 1,6 часа».
Также собеседник агентства рассказал, что плановый ремонт авиалайнера должны были провести в 2018 году.
музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, в том числе съемочная группа НТВ. Минобороны России уже опубликовало список пассажиров рейса.
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