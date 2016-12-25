Браконьеры губят хвойные леса в Ростовской области

В Ростовской области отчаянно пытаются спасти немногочисленные хвойные леса. Под угрозой уничтожения они оказались
из-за браконьеров, которые ежегодно наносят непоправимый урон насаждениям ради наживы перед новогодними праздниками.
Штрафы для нарушителей перед Новым годом по закону увеличиваются вдвое. Но охота за сосной начинается еще осенью.
Два раза в неделю ростовская полиция и мэрия отправляет сотрудников в рейды по елочным базарам. Стихийные точки появляются десятками. Их закрывают, но они множатся как грибы. Спрашивать, откуда елки у этих торговцев, бесполезно.
Сезон работы елочных базаров короток. Утихнут на время и браконьеры. Но не исчезнут. Однажды полицейские задержали человека, который спилил елку второго января.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
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