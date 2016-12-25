Браконьеры губят хвойные леса в Ростовской области

В Ростовской области отчаянно пытаются спасти немногочисленные хвойные леса. Под угрозой уничтожения они оказались из-за браконьеров, которые ежегодно наносят непоправимый урон насаждениям ради наживы перед новогодними праздниками.

Для донских степей хвойные деревья — экзотика. Их очень мало. Есть небольшие леса на окраине области, есть лесхозы, есть парки — и все они рукотворные. Специалисты говорят, что несколько бесконтрольных сезонов предновогоднего браконьерства — и хвойные массивы могут быть уничтожены.Штрафы для нарушителей перед Новым годом по закону увеличиваются вдвое. Но охота за сосной начинается еще осенью.Два раза в неделю ростовская полиция и мэрия отправляет сотрудников в рейды по елочным базарам. Стихийные точки появляются десятками. Их закрывают, но они множатся как грибы. Спрашивать, откуда елки у этих торговцев, бесполезно.Сезон работы елочных базаров короток. Утихнут на время и браконьеры. Но не исчезнут. Однажды полицейские задержали человека, который спилил елку второго января.Подробности — в репортаже