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  • 25.12, 11:44
Браконьеры губят хвойные леса в Ростовской области. браконьерство, Ростовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Браконьеры губят хвойные леса в Ростовской области

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Браконьеры губят хвойные леса в Ростовской области

Браконьеры губят хвойные леса в Ростовской области

    В Ростовской области отчаянно пытаются спасти немногочисленные хвойные леса. Под угрозой уничтожения они оказались из-за браконьеров, которые ежегодно наносят непоправимый урон насаждениям ради наживы перед новогодними праздниками.

    Для донских степей хвойные деревья — экзотика. Их очень мало. Есть небольшие леса на окраине области, есть лесхозы, есть парки — и все они рукотворные. Специалисты говорят, что несколько бесконтрольных сезонов предновогоднего браконьерства — и хвойные массивы могут быть уничтожены.

    Штрафы для нарушителей перед Новым годом по закону увеличиваются вдвое. Но охота за сосной начинается еще осенью.

    Два раза в неделю ростовская полиция и мэрия отправляет сотрудников в рейды по елочным базарам. Стихийные точки появляются десятками. Их закрывают, но они множатся как грибы. Спрашивать, откуда елки у этих торговцев, бесполезно.

    Сезон работы елочных базаров короток. Утихнут на время и браконьеры. Но не исчезнут. Однажды полицейские задержали человека, который спилил елку второго января.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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