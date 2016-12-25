В Дагестане частный детский сад оказался на грани банкротства

Чиновники на словах гарантировали финансовую поддержку, но потом сделали вид, что никаких договоренностей не было. Директор детсада, который взял многомиллионный кредит на ремонт и инвентарь, оказался с банком один на один. Теперь он корит себя за доверчивость, а родители сотни детей готовятся к закрытию единственного на несколько сел садика.

Год назад к Хаджимураду Далгатову обратились сотрудники министерства образования республики с предложением открыть в его доме детский сад. Чиновники пообещали, что земельный участок и дом выкупят по хорошей цене. Хозяин согласился. И, как принято на Кавказе, договор оформлять не стали, а крепко пожали друг другу руки.Хозяин дома получил лицензию, взял кредит на 3 миллиона рублей, сделал ремонт и купил необходимый инвентарь. Спустя некоторое время чиновники сообщили, что средств для выкупа жилого дома в бюджете республики нет. Кто из сотрудников приходил с таким предложением, в министерстве не знают. И заявляют, что вообще впервые об этом слышат.Подробности — в репортаже