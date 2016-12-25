Недалеко от сочинского аэропорта несколько лет назад произошла крупная катастрофа

Сочинский аэропорт считается непростым для работы пилотов. Особенность его в том, что заход на посадку возможен только со стороны моря. Кроме того, борту нужно вписаться в довольно узкий коридор между горами и водой, и в этом месте весьма ограничена возможность прервать посадку.

Несколько лет назад там произошла крупная авиакатастрофа: в мае 2006 года рейс компании «Армавиа», следовавший из Еревана, при заходе на посадку рухнул в Чёрное море. На борту находились 105 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они погибли. Согласно результатам проведенного расследования, причиной катастрофы стали несогласованные действия экипажа.В сентябре 1972 года Ил-18, летевший из Москвы, потерпел крушение. На борту находились 109 человек. Самолет на скорости 300 километров в час разбился о воду и затонул. Выживших не было. Установить истинную причину катастрофы оказалось невозможным: среди причин называют выход из строя топливной системы или двигателей, а также возможный сердечный приступ у пилота.В июле 1962-го, заходя на посадку в сочинский аэропорт Адлер, потерпел крушение Ан-10 — в двух десятках километров от места назначения борт врезался в гору. На борту находился 81 человек — все погибли.