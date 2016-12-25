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  • 25.12, 11:46
СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, самолеты, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны

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СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны

    Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 Минобороны, летевшего в Латакию.

    Как сообщил представитель СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ («Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним»).

    Из сообщения СК РФ: «Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу».

    В ведомстве сообщили, что сейчас принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

    Из сообщения СК РФ: «Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку».

    Ранее стало известно, что самолет Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, рухнул в акватории Чёрного моря. Фрагменты корпуса самолета и стойка шасси были обнаружены на глубине 50–70 метров в 1,5 км от побережья в районе Сочи. В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. Глубина в этом районе — 100–150 метров. В акватории Чёрного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета.

    Ту-154 разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Экипаж сигналов бедствия не подавал.

    На борту самолета находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим, а также девять представителей СМИ.

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