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  • 25.12, 11:46
В пропавшем по пути в Сирию Ту-154 летели военные, музыканты и пресса. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В пропавшем по пути в Сирию Ту-154 летели военные, музыканты и пресса

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В пропавшем по пути в Сирию Ту-154 летели военные, музыканты и пресса

В пропавшем по пути в Сирию <nobr>Ту-154</nobr> летели военные, музыканты и пресса

    На борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Сочи, находился 91 человек — 83 пассажира и 8 членов экипажа.

    По информации источников РИА Новости в экстренных службах, в сирийскую Латакию, помимо военных, летели музыканты и пресса.

    ТАСС уточняет, что на борту Ту-154 находились музыканты и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой.

    Самолет пропал с радаров вскоре после взлета — в 7–10 км от аэропорта над акваторией Чёрного моря.

    К поискам воздушного судна привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах.

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