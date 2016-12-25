В пропавшем по пути в Сирию Ту-154 летели военные, музыканты и пресса

На борту самолета
РИА Новости в экстренных службах, в сирийскую Латакию, помимо военных, летели музыканты и пресса.
Ту-154 Минобороны РФ, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Сочи, находился 91 человек — 83 пассажира и 8 членов экипажа.
ТАСС уточняет, что на борту Ту-154 находились музыканты и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой.
Самолет пропал с радаров вскоре после взлета — в 7–10 км от аэропорта над акваторией Чёрного моря.
К поискам воздушного судна привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах.
Комментарии