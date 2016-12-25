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  • 25.12, 00:24

Убийца 12-летней девочки задержан в Москве

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Убийца 12-летней девочки задержан в Москве

Убийца <nobr>12-летней</nobr> девочки задержан в Москве

Столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве ребенка.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Мужчина пытался выехать за пределы России».

С подозреваемым проводятся следственные действия, сообщает ТАСС. В ГСУ СК по Москве уточнили, что задержан сожитель родственницы девочки, 21-летний мужчина уже признал вину.

В субботу в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями. В квартире также находилась пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

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