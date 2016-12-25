#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Чудо техники
Чудо техники 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.12, 11:45

Вооруженные люди задержали крымского музейщика на Украине

5 комментариев

Вооруженные люди задержали крымского музейщика на Украине

Вооруженные люди задержали крымского музейщика на Украине

Власти Крыма рассказали о похищении учредителя «Крымского исторического музея-заповедника» Гуливера Альтина.

Как сообщил ТАСС член крымского правительства Заур Смирнов, инцидент произошел 17 декабря в городе Геническе Херсонской области. Альтин направлялся в Киев, чтобы вылететь во Францию, и по дороге его машину похитила группа боевиков.

Заур Смирнов: «На него оказывалось моральное давление с целью прекратить деятельность в Крыму и перевезти музейную коллекцию, связанную с историей Крыма и крымских татар на Украину, угрожали жизни и безопасности самого Альтина».

По словам Смирнова, боевики действовали под давлением главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который неоднократно высказывался о деятельности Альтина. Источники в Киеве это подтвердили, и поэтому в Крыму решили обнародовать информацию в субботу — так Смирнов пояснил, почему о похищении не сообщили раньше.

На странице Альтина в Facebook также появилось сообщение о произошедшем.

17 декабря 2016 г. в центре г. Геническа подвергся вооруженному захвату автомобиль, в котором находился учредитель К…

Опубликовано Guliver Altin 23 декабря 2016 г.


Руководство исторического комплекса намерено обратиться за поддержкой к правительству РФ, Украины, Франции и ЮНЕСКО и своим партнерам в Крыму и за рубежом.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru