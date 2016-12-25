Вооруженные люди задержали крымского музейщика на Украине

Власти Крыма рассказали о похищении учредителя «Крымского исторического
ТАСС член крымского правительства Заур Смирнов, инцидент произошел 17 декабря в городе Геническе Херсонской области. Альтин направлялся в Киев, чтобы вылететь во Францию, и по дороге его машину похитила группа боевиков.
музея-заповедника» Гуливера Альтина.
Заур Смирнов: «На него оказывалось моральное давление с целью прекратить деятельность в Крыму и перевезти музейную коллекцию, связанную с историей Крыма и крымских татар на Украину, угрожали жизни и безопасности самого Альтина».
По словам Смирнова, боевики действовали под давлением главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который неоднократно высказывался о деятельности Альтина. Источники в Киеве это подтвердили, и поэтому в Крыму решили обнародовать информацию в субботу — так Смирнов пояснил, почему о похищении не сообщили раньше.
На странице Альтина в Facebook также появилось сообщение о произошедшем.
17 декабря 2016 г. в центре г. Геническа подвергся вооруженному захвату автомобиль, в котором находился учредитель К…Опубликовано Guliver Altin 23 декабря 2016 г.
Руководство исторического комплекса намерено обратиться за поддержкой к правительству РФ, Украины, Франции и ЮНЕСКО и своим партнерам в Крыму и за рубежом.
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