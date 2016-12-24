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  • 24.12, 22:15

Путин обсудил с президентом Ирана вопросы сирийского урегулирования

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Путин обсудил с президентом Ирана вопросы сирийского урегулирования

Путин обсудил с президентом Ирана вопросы сирийского урегулирования

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Собеседники подчеркнули, что «успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране», сообщает Кремль.

Из сообщения Кремля: «Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности».

Также иранский лидер выразил искренние соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова.

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