Путин обсудил с президентом Ирана вопросы сирийского урегулирования

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани.освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране», сообщает Кремль.
Из сообщения Кремля: «Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности».
Также иранский лидер выразил искренние соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова.
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