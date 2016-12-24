Генсека ООН заподозрили в многомиллионной взятке

Генеральный секретарь ООН и бывший глава МИД Южной Кореи Пан Ги Мун получил крупную взятку от южнокорейского бизнесмена Пак Ён Чха, возглавляющего компанию Taekwang. С таким обвинением выступили журналисты издания Sisa Journal.данным журналистов, деньги были переданы Ги Муну в два этапа: в 2005 году (тогда будущий генсек был министром) и в 2007 году. В общей ложности он получил от Ён Чха в качестве «подарка» 230 тысяч долларов.
Оба фигуранта этой истории — генсек ООН и бизнесмен — уже отвергли обвинения. Более того, Пан Ги Мун назвал информацию клеветой и пригрозил изданию судом.
Полномочия Пан Ги Муна в должности генсека ООН истекают 1 января 2017 года. Его сменит на этом посту бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш.
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