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  • 24.12, 21:53

Савченко сообщила название своей новой партии

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Савченко сообщила название своей новой партии

Савченко сообщила название своей новой партии

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко создает собственную политическую партию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Название новой политической силы — РУНА. Эта аббревиатура расшифровывается как «Движение (по-украински — „рух“) украинского народа». Дополнительные трактовки — «Реформы украинского народа» и «Революция украинского народа».

Прес-анонс
Прес-конференція
Тема: «Концепція системних змін України як унітарної децентралізованої республіки»
Дата: 26 …

Опубликовано Надія Савченко 23 декабря 2016 г.


Ожидается, что официально о создании партии будет объявлено в понедельник.

Надежда Савченко — не единственная, кто решил создать собственную политическую партию на фоне стремительного падения рейтингов действующей украинской власти. Ранее о создании «Движения новых сил» объявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По состоянию на начало декабря его партия имела уже 20 тысяч официальных членов.

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