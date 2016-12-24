Савченко сообщила название своей новой партии

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко создает собственную политическую партию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Прес-анонсОпубликовано Надія Савченко 23 декабря 2016 г.
Прес-конференція
Тема: «Концепція системних змін України як унітарної децентралізованої республіки»
Дата: 26 …
Ожидается, что официально о создании партии будет объявлено в понедельник.
Надежда Савченко — не единственная, кто решил создать собственную политическую партию на фоне стремительного падения рейтингов действующей украинской власти. Ранее о создании «Движения новых сил» объявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По состоянию на начало декабря его партия имела уже 20 тысяч официальных членов.
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