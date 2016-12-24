#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Центральное телевидение
Центральное телевидение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.12, 19:09

Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию с неофициальным рекордом

комментировать
  • Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию с неофициальным рекордом

Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию с неофициальным рекордом

Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию с неофициальным рекордом
  • Фото: Сорокин Донат / ТАСС

    • Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выиграла чемпионат России, который проходит в Челябинске.

    По сумме короткой и произвольной программ Евгения Медведева набрала 233,57 балла, что является неофициальным мировым рекордом.

    После выступления спортсменка рассказала, что своим произвольным прокатом шокировала собственных тренеров, так как включила в программу незапланированный каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов.

    Евгения Медведева: «Тренеры были удивлены тем, что я сделала, я бы даже сказала, что они в сейчас шоке. Но такой план у меня уже был в голове, хотя я не думала, что смогу его реализовать здесь, в Челябинске. Просто по ходу программы почувствовала в себе силы и сделала это. А раз получилось сделать здесь, попробую и на чемпионате Европы».

    Второе место заняла Алина Загитова с результатом 221,21 балла, третье — Мария Сотскова (219,90).

    Евгения Медведева является действующей победительницей финала Гран-при и чемпионкой мира.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru