Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию с неофициальным рекордом

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выиграла чемпионат России, который проходит в Челябинске.
После выступления спортсменка рассказала, что своим произвольным прокатом шокировала собственных тренеров, так как включила в программу незапланированный каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов.
Евгения Медведева: «Тренеры были удивлены тем, что я сделала, я бы даже сказала, что они в сейчас шоке. Но такой план у меня уже был в голове, хотя я не думала, что смогу его реализовать здесь, в Челябинске. Просто по ходу программы почувствовала в себе силы и сделала это. А раз получилось сделать здесь, попробую и на чемпионате Европы».
Второе место заняла Алина Загитова с результатом 221,21 балла, третье — Мария Сотскова (219,90).
Евгения Медведева является действующей победительницей финала Гран-при и чемпионкой мира.
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