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  • 24.12, 20:21
Слова нижегородского мэра о квартирах в Майами проверили на детекторе лжи. мэры, Нижний Новгород. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Слова нижегородского мэра о квартирах в Майами проверили на детекторе лжи

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Слова нижегородского мэра о квартирах в Майами проверили на детекторе лжи

Слова нижегородского мэра о квартирах в Майами проверили на детекторе лжи

Слова нижегородского мэра о квартирах в Майами проверили на детекторе лжи

    Известный российский оппозиционер Алексей Навальный на днях нашел у мэра Нижнего Новгорода Ивана Карнилина две незадекларированные квартиры в Майами. Он от такой роскоши отрекаться не стал, но уточнил, что квартиры принадлежат его жене, которую с марта прошлого года правильнее было бы называть «бывшая».

    После появления такой информации о мэре жители Нижнего Новгорода задались вопросом: а можно ли доверять городское хозяйство такому нерачительному хозяину? В этом попытался разобраться репортер «Центрального телевидения», который отправился к нижегородскому градоначальнику, вооружившись при этом детектором лжи.

    Мэр Нижнего Новгорода рассказал, что пару лет назад удачно вложил деньги в недвижимость: купил две квартиры в Майами за 2 миллиона долларов.

    Иван Карнилин: «Доллар был тогда 30 рублей, а сейчас 60. Уже вложение оправдало себя. Замечательная архитектура жилья, планировки нормальные».

    Но покупку он рассматривали как ценный актив, а не место для проживания. И окончательное решение принимали на семейном совете. Иван Николаевич просто согласился с аргументацией.

    Но как оказалось, собственник жилья — уже бывшая жена Карнилина. Они в разводе с марта 2015 года. Но почему все услышали об этом только сейчас, когда всплыла информация о квартирах в Америке? Тут точно не обойтись без проверки на полиграфе. Перед испытанием мэр явно волновался.

    Результаты проверки Ивана Карнилина на полиграфе — в видеоматериале.

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