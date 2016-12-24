Оружие массового поражения: как смертельный метанол попадает к производителям-убийцам

В Иркутске от отравления метанолом, который обнаружили в косметическом средстве «Боярышник», погибли уже 74 человека. Этот список рос всю неделю. За жизни еще десятков пострадавших до сих пор борются врачи. Репортеры «Центрального телевидения» выяснили, как смертельный яд попадает в алкоголь и можно ли обезопасить от этой страшной отравы себя и своих близких.
Не секрет, что «Боярышник» в России — это бренд, под которым в аптеках в виде настойки, маскируясь под лосьон или средство для ванн, продается дешевый нелегальный алкоголь. Выпившему обычно ничего не грозит, кроме головной боли и тяжелого похмелья. Если только, как это и случилось в Иркутске, во флакончике вместо этилового спирта не окажется ядовитый метанол.
Можно было бы, как некоторые, отмахнуться от этой истории, думая, что игра в русскую рулетку с «Боярышником» — удел маргиналов. Если бы не еще одна деталь — на том же подпольном заводе, где разливали смертельный «Боярышник», бодяжили и водку известных брендов.
Репортер «Центрального телевидения» отправился в Иркутск, чтобы узнать, как работала сибирская фабрика смерти, но очень скоро выяснил, что такие же работают по всей стране. А значит, от страшного отравления и мучительной гибели не застрахован никто.
Подробности — в репортаже.
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