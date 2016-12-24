#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ты не поверишь!
Ты не поверишь! 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.12, 21:07
Оружие массового поражения: как смертельный метанол попадает к производителям-убийцам. алкоголь, Иркутск, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Оружие массового поражения: как смертельный метанол попадает к производителям-убийцам

1 комментарий

Оружие массового поражения: как смертельный метанол попадает к производителям-убийцам

Оружие массового поражения: как смертельный метанол попадает к <nobr>производителям-убийцам</nobr>

    В Иркутске от отравления метанолом, который обнаружили в косметическом средстве «Боярышник», погибли уже 74 человека. Этот список рос всю неделю. За жизни еще десятков пострадавших до сих пор борются врачи. Репортеры «Центрального телевидения» выяснили, как смертельный яд попадает в алкоголь и можно ли обезопасить от этой страшной отравы себя и своих близких.

    Самым настоящим оружием массового поражения в Иркутске стал «Боярышник» — флакончик спиртосодержащей жидкости. На этикетке написано, что это средство для принятия ванн. Но никто из тех, кто покупал и продолжает покупать такие пузырьки, не собирался использовать эту жидкость так, как это написано в инструкции.

    Не секрет, что «Боярышник» в России — это бренд, под которым в аптеках в виде настойки, маскируясь под лосьон или средство для ванн, продается дешевый нелегальный алкоголь. Выпившему обычно ничего не грозит, кроме головной боли и тяжелого похмелья. Если только, как это и случилось в Иркутске, во флакончике вместо этилового спирта не окажется ядовитый метанол.

    Можно было бы, как некоторые, отмахнуться от этой истории, думая, что игра в русскую рулетку с «Боярышником» — удел маргиналов. Если бы не еще одна деталь — на том же подпольном заводе, где разливали смертельный «Боярышник», бодяжили и водку известных брендов.

    Репортер «Центрального телевидения» отправился в Иркутск, чтобы узнать, как работала сибирская фабрика смерти, но очень скоро выяснил, что такие же работают по всей стране. А значит, от страшного отравления и мучительной гибели не застрахован никто.

    Подробности — в репортаже.

    Новости по теме

    Массовое отравление в Иркутске

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru