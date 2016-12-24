Савченко назвала нынешнюю власть на Украине преступной

Действующая на Украине власть не менее преступна, чем предыдущая. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Надежда Савченко.112 Украина» Савченко отметила, что сейчас власть Петра Порошенко на Украине усиливают.
Надежда Савченко: «Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? Что было бы, если бы мы поддерживали Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?»
отношения с властями обострились. Сначала депутат была исключена из списка фракции «Батькивщина», а потом — из состава украинской делегации в ПАСЕ. Савченко даже заявила, что администрации Порошенко уже поступил приказ арестовать ее или уничтожить физически.
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