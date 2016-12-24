Экстрим, хаски и горные няни: в горно-туристическом центре «Газпром» в Сочи официально стартовал сезон

В Сочи сегодня официально открылся сезон в
горно-туристическом центре «Газпром». В этом году количество снега бьет все рекорды, поэтому любители лыж и сноуборда приезжают целыми семьями даже с самых отдаленных материков.
Особенностью горнолыжных трасс на «Газпроме» считается их размер. Ширина достигает 60 метров. Кроме того, все они находятся на плато, а значит, лавиноопасность здесь в принципе отсутствует.
Детям здесь уделяют особое внимание. Те, кто только учится, без инструкторов не останутся. Те, кому еще рано вставать на лыжи, развлекаются с горными нянями.
Экзотическая для Сочи услуга — беговые лыжи. Действительно, прокатиться по лесу не на огромной скорости, а созерцая красоту гор, было негде. Свои двери в новом сезоне открыл и знаменитый хаски-центр.
Тем, кто решил провести целый день в горах, вниз можно не спускаться. Многочисленные кафе и рестораны расположены прямо на склоне, экстремальный картинг — на высоте полтора километра, и довольно редкая на Красной Поляне горка для санок. Все это работает с самого утра и до позднего вечера.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Михайлова.
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