Экстрим, хаски и горные няни: в горно-туристическом центре «Газпром» в Сочи официально стартовал сезон

В Сочи сегодня официально открылся сезон в горно-туристическом центре «Газпром». В этом году количество снега бьет все рекорды, поэтому любители лыж и сноуборда приезжают целыми семьями даже с самых отдаленных материков.

Открытия сезона на горнолыжном курорте «Газпром» ждали и опытные, и новички: 21 трасса разного уровня сложности и три специальных склона для детей. На курорте есть даже «черные» трассы, несмотря на то, что среди лыжников «Газпром» считается самым безопасным местом.Особенностью горнолыжных трасс на «Газпроме» считается их размер. Ширина достигает 60 метров. Кроме того, все они находятся на плато, а значит, лавиноопасность здесь в принципе отсутствует.Детям здесь уделяют особое внимание. Те, кто только учится, без инструкторов не останутся. Те, кому еще рано вставать на лыжи, развлекаются с горными нянями.Экзотическая для Сочи услуга — беговые лыжи. Действительно, прокатиться по лесу не на огромной скорости, а созерцая красоту гор, было негде. Свои двери в новом сезоне открыл и знаменитый хаски-центр.Тем, кто решил провести целый день в горах, вниз можно не спускаться. Многочисленные кафе и рестораны расположены прямо на склоне, экстремальный картинг — на высоте полтора километра, и довольно редкая на Красной Поляне горка для санок. Все это работает с самого утра и до позднего вечера.Подробности — в репортаже