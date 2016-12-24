#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Секрет на миллион
Секрет на миллион 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.12, 17:38

МИД пояснил позицию России по резолюции ООН и палестино-израильским отношениям

2 комментария

МИД пояснил позицию России по резолюции ООН и палестино-израильским отношениям

МИД пояснил позицию России по резолюции ООН и <nobr>палестино-израильским</nobr> отношениям

Позиция России относительно строительства израильских поселений на палестинской территории остается последовательной, сообщили в МИД РФ, комментируя резолюцию Совбеза ООН.

На Смоленской площади пояснили, что Россия поддержала резолюцию, согласно которой Тель-Авив должен прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, исходя из того, что ее содержание «основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля».

Вместе с тем, по мнению МИД РФ, наибольший положительный эффект от принятия резолюции по этому вопросу мог бы быть достигнут в случае обеспечения ее консенсусной поддержки.

МИД РФ: «Такого необходимого консенсуса можно было бы добиться путем более тщательной и, соответственно, требующей больше времени работы, без поспешности, которая не идет на пользу дела. Именно этой линии мы придерживались в контактах с нашими партнерами по СБ ООН».

В министерстве также в очередной раз напомнили, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только через прямые переговоры без предварительных условий, и напомнили о готовности принять руководителей Израиля и Палестины в Москве.

Резолюция Совбеза ООН провозглашает строительство израильских поселений на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме, «вопиющим нарушением норм международного права». В Совбезе заявили, что не признают никаких изменений довоенных границ, не согласованных Израилем и Палестиной.

Соавторами резолюции стали Новая Зеландия и Сенегал. Израиль уже отозвал из этих стран послов для консультаций.

За принятие документа высказались 14 стран, а США воздержались, несмотря на призыв израильского премьера Беньямина Нетаньяху наложить вето. В Тель-Авиве это восприняли крайне болезненно.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru