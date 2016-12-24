МИД пояснил позицию России по резолюции ООН и палестино-израильским отношениям

Позиция России относительно строительства израильских поселений на палестинской территории остается последовательной, сообщили в МИД РФ, комментируя резолюцию Совбеза ООН.Россия поддержала резолюцию, согласно которой Тель-Авив должен прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, исходя из того, что ее содержание «основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля».
Вместе с тем, по мнению МИД РФ, наибольший положительный эффект от принятия резолюции по этому вопросу мог бы быть достигнут в случае обеспечения ее консенсусной поддержки.
МИД РФ: «Такого необходимого консенсуса можно было бы добиться путем более тщательной и, соответственно, требующей больше времени работы, без поспешности, которая не идет на пользу дела. Именно этой линии мы придерживались в контактах с нашими партнерами по СБ ООН».
В министерстве также в очередной раз напомнили, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только через прямые переговоры без предварительных условий, и напомнили о готовности принять руководителей Израиля и Палестины в Москве.
Соавторами резолюции стали Новая Зеландия и Сенегал. Израиль уже отозвал из этих стран послов для консультаций.
За принятие документа высказались 14 стран, а США воздержались, несмотря на призыв израильского премьера Беньямина Нетаньяху наложить вето. В Тель-Авиве это восприняли крайне болезненно.
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