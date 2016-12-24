Брак Королёвой и Тарзана трещит по швам из-за тещи

Мужу Наташи Королёвой не дает покоя теща. Неужели Людмила Порывай может разрушить брак дочери? Пока Наташа Королёва собирается с мыслями перед выходом на сцену, за ее спиной — арена боевых действий. Муж Тарзан и теща опять на ножах.
За мамой Людой, как известно, не заржавеет: она что думает, то и говорит. Носки разбросал — замечание. Не вымыл посуду — строгий выговор. Поздно вернулся с работы — допрос с пристрастием. Она и ведет себя как звезда, подтверждает Тарзан.
Наташа Королева разрывается меж двух огней: с одной стороны мама, которую она месяцами не видит. А с другой — любимый супруг. Певице страшно даже представить, что будет, если мама Люда переедет к ним насовсем.
Между тем муж Королёвой догадывается, чем так не угодил теще. Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
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