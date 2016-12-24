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  • 24.12, 21:30
Брак Королёвой и Тарзана трещит по швам из-за тещи. знаменитости, Королёва, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Брак Королёвой и Тарзана трещит по швам из-за тещи

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Брак Королёвой и Тарзана трещит по швам из-за тещи

Брак Королёвой и Тарзана трещит по швам <nobr>из-за</nobr> тещи

    Мужу Наташи Королёвой не дает покоя теща. Неужели Людмила Порывай может разрушить брак дочери? Пока Наташа Королёва собирается с мыслями перед выходом на сцену, за ее спиной — арена боевых действий. Муж Тарзан и теща опять на ножах.

    В прессе регулярно появляются сообщения о том, что брак Наташи Королёвой и стриптизера Тарзана трещит по швам. И, по слухам, лодку любви раскачивает именно теща.

    За мамой Людой, как известно, не заржавеет: она что думает, то и говорит. Носки разбросал — замечание. Не вымыл посуду — строгий выговор. Поздно вернулся с работы — допрос с пристрастием. Она и ведет себя как звезда, подтверждает Тарзан.

    Наташа Королева разрывается меж двух огней: с одной стороны мама, которую она месяцами не видит. А с другой — любимый супруг. Певице страшно даже представить, что будет, если мама Люда переедет к ним насовсем.

    Между тем муж Королёвой догадывается, чем так не угодил теще. Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!».

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