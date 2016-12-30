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  • 30.12, 21:51
Российские звезды рассказали о самых бесполезных новогодних подарках. знаменитости, Новый год, подарки, торжества и праздники, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские звезды рассказали о самых бесполезных новогодних подарках

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Российские звезды рассказали о самых бесполезных новогодних подарках

Российские звезды рассказали о самых бесполезных новогодних подарках

Российские звезды рассказали о самых бесполезных новогодних подарках

    Российские знаменитости рассказали программе «Ты не поверишь!», какие подарки обычно получают на Новый год, а также о самых бесполезных новогодних презентах.

    Филипп Киркоров с замиранием сердца ждет зимних каникул. Ведь артисту регулярно вручают классический новогодний набор: шампанское, коробку конфет и игрушечный символ года, зачастую изготовленный собственными руками. У короля эстрады язык не поворачивается обидеть поклонников: ведь они подходят к процессу с любовью и дарят подарки от чистого сердца.

    На концерте в Баку Киркорову преподнесли фарфоровую куклу в виде самого короля, в Сочи он получил пиджак ручной работы. А после этого Нового года в доме Киркорова появится сотня-другая плюшевых петухов. Шоколад они будут есть всей семьей — до следующих праздников, уверен артист.

    Николай Басков в новогоднюю ночь рассчитывает получить запонки, антикварный фарфор или очередные часы с бриллиантами. Но не исключает и того, что Дед Мороз принесет ему и пару совершенно ненужных вещей. Натуральный блондин не любит находить под елкой рубашки, галстуки и шелковое постельное белье. Впрочем, Николай Басков признается, что даже самому бесполезному презенту можно найти применение — например, передарить друзьям.

    Лолита в свою очередь считает, что самый бесполезный новогодний подарок — мягкие игрушки и керамические безделушки, которые ей дарят по поводу и без. Звезда нашла применение всем бесполезным подаркам и радует ими весь подъезд. А самым лучшим новогодним подарком для звезды, по ее признанию, будет хорошая компания.

    Актер Константин Крюков самым ненужным подарком считает свитер с оленями. Они с женой регулярно находят под елкой новогоднюю униформу, но надевают ее только раз в году.

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