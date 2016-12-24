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  • 24.12, 17:37
Самолет с американскими футболистами застрял в траве: видео. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты, спорт, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Самолет с американскими футболистами застрял в траве: видео

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Самолет с американскими футболистами застрял в траве: видео

Самолет с американскими футболистами застрял в траве: видео

Самолет с американскими футболистами застрял в траве: видео
  • Фото: @chadgreenway52 /twitter.com

    • Самолет с игроками в американский футбол из команды Minnesota Vikings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял.

    Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером в международном аэропорту штата Висконсин.

    Самолет приземлился в аэропорту в 16:26 по местному времени, но в гостиницу игроки попали лишь к полуночи. Как оказалось, самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате пассажиров не выпускали несколько часов.

    В компании Delta, которой принадлежит самолет, позже уточнили, что после успешной посадки одно из задних шасси самолета съехало с посадочной полосы в траву.

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