Самолет с американскими футболистами застрял в траве: видео

Самолет с игроками в американский футбол из команды Minnesota Vikings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял.

Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером в международном аэропорту штата Висконсин.Самолет приземлился в аэропорту в 16:26 по местному времени, но в гостиницу игроки попали лишь к полуночи. Как оказалось, самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате пассажиров не выпускали несколько часов.В компании Delta, которой принадлежит самолет, позже уточнили, что после успешной посадки одно из задних шасси самолета съехало с посадочной полосы в траву.