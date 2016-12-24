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  • 24.12, 17:41
«Мы лучше всех!»: дети знаменитостей затмевают звездных родителей. дети и подростки, знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Мы лучше всех!»: дети знаменитостей затмевают звездных родителей

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«Мы лучше всех!»: дети знаменитостей затмевают звездных родителей

«Мы лучше всех!»: дети знаменитостей затмевают звездных родителей

    Такой счастливой Аллу Борисовну, таким милым Филиппа Киркорова, такой нежной Татьяну Навку могут сделать только они — талантливые дети своих знаменитых родителей. Они впервые показали все, на что способны.

    Младшая дочь Примадонны Елизавета Галкина еще не выходила на подмостки, но уже стала маленькой звездой Интернета и даже успела дебютировать на большом экране в творческом телепроекте своего папы. Ее брат на сцену пока не торопится, он как настоящий мужчина сначала должен разобраться с законами мироздания.

    Телеведущая Тутта Ларсен видит свою шестилетнюю дочку в журналистике. Однако у Марфы проснулся огромный интерес к медицине. По словам мамы, она хочет быть то стоматологом, то «врачом всего тела». Но знаменитая мама уверена, что есть у ее дочери талант, который в кабинете стоматолога не спрячешь: маленькая Марфа научила танцевать даже своего младшего брата, едва тот успел встать на ноги.

    Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко всего три года, а он уже уверенно держится на коньках, ходит по подиуму с мамой Яной, снимается в музыкальных клипах дяди Димы, и, если так пойдет и дальше, скоро будет круче Майкла Джексона.

    Милане Гогунской, дочери знаменитого Кузи из «Универа», всего шесть с половиной лет. Но звездой Интернета она стала еще до того, как пошла в первый класс. И, кажется, уже затмила славу своего отца. Счастливый папа вывел свою дочь на сцену, когда ей было всего четыре. И с тех пор они выступают вместе. Сейчас на телевидении Милана буквально нарасхват. А ролики с ее выступлениями в Интернете бьют все рекорды.

    О других талантливых звездных отпрысках — в выпуске программы «Новые русские сенсации».

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