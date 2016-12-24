Новогоднее застолье: как уберечь свой желудок от проблем

До главной ночи в году осталась одна неделя. В супермаркетах и на рынках уже не протолкнуться, все готовятся накрыть самый вкусный стол. А скорая помощь готовится к чрезвычайному положению. В ночь с 31 декабря на 1 января стабильно около восьми тысяч россиян обращаются к врачам с пищевыми отравлениями.
Новогодний стол — один из главных атрибутов праздника. Три вида салатов, два вида мяса, гарниры, горячительные напитки и сладкая газировка. Для настроения — праздник. Для желудка — бомба с часовым механизмом.
Как все это усвоить и переварить без вреда для здоровья? Официальная медицина предлагает множество пилюль. Какие самые действенные способы облегчить работу желудку в новогоднюю ночь и не страдать от боли после обильного застолья? Подробности — в сюжете программы «Двойные стандарты».
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