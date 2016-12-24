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  • 24.12, 17:41
Новогоднее застолье: как уберечь свой желудок от проблем. еда, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новогоднее застолье: как уберечь свой желудок от проблем

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Новогоднее застолье: как уберечь свой желудок от проблем

Новогоднее застолье: как уберечь свой желудок от проблем

    До главной ночи в году осталась одна неделя. В супермаркетах и на рынках уже не протолкнуться, все готовятся накрыть самый вкусный стол. А скорая помощь готовится к чрезвычайному положению. В ночь с 31 декабря на 1 января стабильно около восьми тысяч россиян обращаются к врачам с пищевыми отравлениями.

    Хит-парад вредных продуктов с праздничного стола замыкает красная и черная икра. Чуть чаще соотечественники травятся несвежими салатами. На третьей строчке — колбаса и другие мясные деликатесы. На втором месте — маринованные грибы. Лидер отравленного хит-парада — суррогатный алкоголь.

    Новогодний стол — один из главных атрибутов праздника. Три вида салатов, два вида мяса, гарниры, горячительные напитки и сладкая газировка. Для настроения — праздник. Для желудка — бомба с часовым механизмом.

    Как все это усвоить и переварить без вреда для здоровья? Официальная медицина предлагает множество пилюль. Какие самые действенные способы облегчить работу желудку в новогоднюю ночь и не страдать от боли после обильного застолья? Подробности — в сюжете программы «Двойные стандарты».

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