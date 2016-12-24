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  • 24.12, 17:36

Российская лыжница Иванова прокомментировала свое отстранение от соревнований

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Российская лыжница Иванова прокомментировала свое отстранение от соревнований

Российская лыжница Иванова прокомментировала свое отстранение от соревнований

Международная федерация лыжного спорта не дисквалифицировала, а только отстранила шестерых россиян от участия в соревнованиях, подчеркнула лыжница Юлия Иванова, оказавшаяся в числе спортсменов, попавших под подозрение в применении допинга.

Документы об отстранении спортсмены уже получили, сообщила Юлия Иванова ТАСС. При этом она подчеркнула, что никаких манипуляций с допинг-тестами не проводила.

Юлия Иванова: «Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства. Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролера. Я не производила манипуляций с бутылками допинг-теста, не царапала их и не повреждала, не сыпала в мочу каких-либо веществ. Но думаю, все наладится, нас не дисквалифицировали, а отстранили».

Помимо Ивановой, по информации «Чемпионат.com», отстранены от соревнований Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов и Евгения Шаповалова.

Решение было принято на основании второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.

Накануне стало известно, что МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Также будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.

На этом фоне были приняты решения перенести из Сочи чемпионат мира по бобслею и скелетону, из Тюмени — этап Кубка мира по биатлону и из Челябинска — заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

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