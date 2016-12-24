Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из ЕС и НАТО после победы на выборах

Французский политик Мари Ле Пен намерена последовать примеру Великобритании по выходу из Евросоюза.РИА Новости.
Ле Пен пообещала, что приложит все усилия для того, чтобы Евросоюз и зону евро покинули и другие страны, такие как Португалия, Италия, Испания, Ирландия, Греция и Кипр.
Марин Ле Пен: «Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны технократов в Брюсселе и вернуть суверенитет страны. Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро».
Также Ле Пен усомнилась в необходимости существования НАТО в условиях отсутствия угрозы экспансии Советского Союза.
Марин Ле Пен: «СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе».
Выборы президента во Франции состоятся весной 2017 года. Ле Пен считается одним из главных кандидатов на победу. Ранее от желания повторно баллотироваться в президенты отказался действующий глава республики Франсуа Олланд, рейтинги которого опустились до 4%.
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