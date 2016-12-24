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  • 24.12, 17:39
Созерцание женской груди равносильно тренировке в спортзале: правда или ложь. женщины, наука и открытия, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Созерцание женской груди равносильно тренировке в спортзале: правда или ложь

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Созерцание женской груди равносильно тренировке в спортзале: правда или ложь

Созерцание женской груди равносильно тренировке в спортзале: правда или ложь

Созерцание женской груди равносильно тренировке в спортзале: правда или ложь

    Доктор наук из Германии недавно опубликовала статью в Медицинском альманахе Новой Англии о том, что всего 10 минут созерцания женской груди равносильны получасовой тренировке по аэробике.

    По версии ученого, улучшается сердцебиение и циркуляция крови, а также вдвое уменьшается риск сердечного приступа. Объясняется это легким сексуальным возбуждением, что увеличивает приток крови, а с ним и кислорода ко всем тканям.

     Репортеры программы «Двойные стандарты» решили провести эксперимент и выяснить, стоит ли сильному полу менять фитнес на стрип-клуб.

    Участниками эксперимента стали близнецы Артём и Максим. Один из них полчаса смотрел на женскую грудь, а второй — крутил педали на велотренажере и поднимал гантели. Результаты эксперимента — в видеоматериале программы «Двойные стандарты».

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