Созерцание женской груди равносильно тренировке в спортзале: правда или ложь

Доктор наук из Германии недавно опубликовала статью в Медицинском альманахе Новой Англии о том, что всего 10 минут созерцания женской груди равносильны получасовой тренировке по аэробике.
Репортеры программы «Двойные стандарты» решили провести эксперимент и выяснить, стоит ли сильному полу менять фитнес на стрип-клуб.
Участниками эксперимента стали близнецы Артём и Максим. Один из них полчаса смотрел на женскую грудь, а второй — крутил педали на велотренажере и поднимал гантели. Результаты эксперимента — в видеоматериале программы «Двойные стандарты».
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