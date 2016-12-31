Посетители катка на ВДНХ смогут встретить Новый год пять раз

Москвичи и гости столицы, решившие провести ночь на 1 января на катке ВДНХ, смогут встретить Новый год не менее пяти раз. Об этом сообщили в
ТАСС.
пресс-службе выставки.
Из сообщения пресс-службы: «Каждый час праздника с 22:00 мск будет начинаться с большого карнавального шествия в традициях и стилистике различных стран и регионов Земли: Русского Севера, Восточной Азии, Москвы, Италии, Шотландии».
По данным организаторов, каждый час на катке будут проводиться танцевальные мастер-классы и флешмобы, в ходе которых участники смогут освоить национальные танцы стран, представленных в программе.
На экране в центральной зоне катка будут транслироваться новогодние поздравления, которые предложат записать гостям. Также на сцене выступят музыкальные группы, среди них — группы из Кореи и Италии. Праздничный фейерверк состоится после боя курантов.
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