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  • 24.12, 17:37
Можно ли верить предсказаниям астрологов: эксперимент НТВ. астрология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Можно ли верить предсказаниям астрологов: эксперимент НТВ

2 комментария

Можно ли верить предсказаниям астрологов: эксперимент НТВ

Можно ли верить предсказаниям астрологов: эксперимент НТВ

    Накануне Нового года даже самые отъявленные реалисты начинают верить в чудеса и стремятся заглянуть в будущее. И как тут не открыть гороскоп?

    Бездетная 22-летняя девушка из небольшого города Северо-Западного округа — именно так выглядит обобщенный портрет увлекающегося астрологией россиянина.

    По результатам последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, треть наших сограждан (31%) доверяют свою судьбу звездам. Верить в астрологические прогнозы за последние 15 лет стали меньше — на 2%. А вот доля скептиков выросла на 6% (с 56% до 62%).

    Знаменитые комедийные актеры Евгений Никишин и Сергей Писаренко специально сходили к астрологу и получили индивидуальные гороскопы. Они провели целый день, прислушиваясь к советам специалиста по звездам, и поделились своими впечатлениями.

    Верить или не верить в астрологию? Подробности — в сюжете программы «Двойные стандарты».

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