Можно ли верить предсказаниям астрологов: эксперимент НТВ

Накануне Нового года даже самые отъявленные реалисты начинают верить в чудеса и стремятся заглянуть в будущее. И как тут не открыть гороскоп?
|
979
По результатам последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, треть наших сограждан (31%) доверяют свою судьбу звездам. Верить в астрологические прогнозы за последние 15 лет стали меньше — на 2%. А вот доля скептиков выросла на 6% (с 56% до 62%).
Знаменитые комедийные актеры Евгений Никишин и Сергей Писаренко специально сходили к астрологу и получили индивидуальные гороскопы. Они провели целый день, прислушиваясь к советам специалиста по звездам, и поделились своими впечатлениями.
Верить или не верить в астрологию? Подробности — в сюжете программы «Двойные стандарты».
Комментарии