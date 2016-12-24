В Амурской области начали строить мост в Китай

В Амурской области началось строительство моста через реку Амур, который соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ.Интерфакс».
Александр Козлов: «У строителей ответственная задача — в течение трех лет построить этот важный объект, который по протяженности больше километра, только подъездных путей — 11 км. Мы предпримем максимум усилий, чтобы эти сроки не были нарушены».
Козлов добавил, что этот мост соединит два берега, на которых расположена столица Приамурья и китайский город Хэйхэ.
Власти Амурской области ожидают, что реализация данного проекта обеспечит необходимой инфраструктурой территорию опережающего социально-экономического развития, позволит бизнесу сократить транспортные расходы и станет стимулом для совместных инвестиционных проектов. Как сообщалась, стоимость возведения моста оценивается в 16 миллиардов рублей.
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