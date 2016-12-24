«Юридический салон», 24 декабря

Вазген Мурадов из города Люберцы спрашивает: на машину обрушилась новогодняя елка с игрушками, установленная на парковке торгового центра. У машины серьезные повреждения. Кто оплатит ремонт?

, юрист: «Все зависит от того, почему ель упала. Если проблема в неправильной установке, то отвечать будет торговый центр. Но для этого вам придется за свой счет заказать независимую техническую экспертизу крепежей ели. Если же всему виной погода, например, штормовой ветер, то, к сожалению, ремонтировать автомобиль вам придется самостоятельно».