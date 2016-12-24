#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Секрет на миллион
Секрет на миллион 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.12, 17:41
«Юридический салон», 24 декабря. автомобили, Главная дорога. Юридический салон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Юридический салон», 24 декабря

комментировать

«Юридический салон», 24 декабря

«Юридический салон», 24 декабря

    Вазген Мурадов из города Люберцы спрашивает: на машину обрушилась новогодняя елка с игрушками, установленная на парковке торгового центра. У машины серьезные повреждения. Кто оплатит ремонт?

    Сергей Волгин, юрист: «Все зависит от того, почему ель упала. Если проблема в неправильной установке, то отвечать будет торговый центр. Но для этого вам придется за свой счет заказать независимую техническую экспертизу крепежей ели. Если же всему виной погода, например, штормовой ветер, то, к сожалению, ремонтировать автомобиль вам придется самостоятельно».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru