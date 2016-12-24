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  • 24.12, 17:40
Как не разбиться на ледяном спуске: советы «Главной дороги». автомобили, Главная дорога. Школа вождения, гололед, дороги, зима. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Как не разбиться на ледяном спуске: советы «Главной дороги»

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Как не разбиться на ледяном спуске: советы «Главной дороги»

Как не разбиться на ледяном спуске: советы «Главной дороги»

    Зимой пологие склоны часто превращаются в трассы для бобслея. Снижайте скорость заранее и учитесь спускаться по льду.

    Первое правило: если влип, не дай влипнуть другим. Знак аварийной остановки нужно поставить сразу за своей машиной.

    Второе и самое главное — это правильное торможение. Помните: машиной можно управлять, только пока колеса крутятся.

    АБС снимает информацию с датчиков на колесах, и, чтобы система работала, колеса должны вращаться. Кроме того, на некоторых машинах АБС отключается на скорости меньше 8 километров в час или при сильно повернутых колесах. Нужно преодолеть страх, заставить себя отпустить тормозную педаль и тут же нажать ее снова: включится АБС, колеса зацепятся, и машина будет слушаться руль.

    Если нет АБС, тормозите импульсно, часто и коротко нажимая на тормоз, не позволяя колесам заблокироваться. А если все же ошиблись и машина скользит, остается контактное торможение. Когда тормозного пути не хватает или машину не удается остановить только педалью тормоза, тормозите о бордюр, бруствер или сугроб.

    Подробные инструкции — в видеоматериале программы «Главная дорога».

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