НАК подтвердил ликвидацию в Дагестане главаря «шамильской банды»

Национальный антитеррористический комитет подтвердил ликвидацию в Дагестане двух боевиков «шамильской» банды, в том числе ее главаря.отказались сложить оружие и открыли огонь по силовикам.
НАК: «Один из них — Ибрагим Амиров, главарь так называемой шамильской банды. По имеющимся в органах безопасности данным, на счету этой банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства в 2013 и 2015 годах глав муниципального образования села Телетль, сотрудников правоохранительных органов, имама центральной мечети, художественного руководителя дома культуры».
На месте боестолкновения обнаружены два автомата, пистолет, граната, готовое к применению СВУ и боеприпасы.
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