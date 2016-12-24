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  • 24.12, 17:37

НАК подтвердил ликвидацию в Дагестане главаря «шамильской банды»

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НАК подтвердил ликвидацию в Дагестане главаря «шамильской банды»

НАК подтвердил ликвидацию в Дагестане главаря «шамильской банды»

Национальный антитеррористический комитет подтвердил ликвидацию в Дагестане двух боевиков «шамильской» банды, в том числе ее главаря.

Двое боевиков были уничтожены в селении Телетль Шамильского района Дагестана в ночь на 24 декабря после того, как отказались сложить оружие и открыли огонь по силовикам.

НАК: «Один из них — Ибрагим Амиров, главарь так называемой шамильской банды. По имеющимся в органах безопасности данным, на счету этой банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства в 2013 и 2015 годах глав муниципального образования села Телетль, сотрудников правоохранительных органов, имама центральной мечети, художественного руководителя дома культуры».

На месте боестолкновения обнаружены два автомата, пистолет, граната, готовое к применению СВУ и боеприпасы.

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