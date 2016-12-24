Прочный буксировочный трос из пластиковой бутылки: инструкции «Главной дороги»

Прочный буксировочный трос можно сделать даже из пластиковой бутылки. Понадобятся нож, три монеты, а главное — терпение.
Выберите ровную и сухую поверхность. Две монеты положите одна на другую, а на край сверху положите еще одну. На верхнюю монетку нужно положить лезвие ножа так, чтобы оно находилось под углом.
Далее наступите на рукоятку, просуньте хвостик под ножом и потяните на себя. Бутылка будет постепенно распускаться, как нитка по катушке. Пластиковая нить вытягивается с трудом. Прогрейте бутылку на печке, станет легче. Из двухлитровой тары получится лента длиной 5 метров, но одной бутылки не хватит.
Привяжите пластиковую нить к буксировочной проушине, затем зафиксируйте узелком с другой машиной и снова привяжите к своему автомобилю. И так — пока веревка не кончится. Проверку на прочность трос прошел.
Подробные инструкции — в видеоматериале программы «Главная дорога».
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