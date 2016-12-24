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  • 24.12, 17:39

ДНР: Киев нарушил перемирие в Донбассе

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ДНР: Киев нарушил перемирие в Донбассе

ДНР: Киев нарушил перемирие в Донбассе

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня.

По словам Басурина, в ночь на 24 декабря украинские силовики провели серию обстрелов, сообщает «Интерфакс».

Эдуард Басурин: «Были обстрелы из БМП и минометов, однако применения артиллерии не зафиксировано».

Обстрелы были зафиксированы и на территории Луганской народной республики. Об этом сообщили в штабе Народной милиции ЛНР, передает РИА Новости.

Штаб Народной милиции ЛНР: «За сутки ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики свыше 300 мин и 130 артиллерийских снарядов. Также применялись гранатометы (АГС, ГП) и стрелковое оружие».

Режим прекращения огня вступил в силу с полуночи субботы по киевскому времени. Соглашение о перемирии было достигнуто на фоне обострения боевых действий в Донбассе. В первые часы перемирия украинские силовики обстрелов не производили.

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