ДНР: Киев нарушил перемирие в Донбассе

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня.Интерфакс».
Эдуард Басурин: «Были обстрелы из БМП и минометов, однако применения артиллерии не зафиксировано».
Обстрелы были зафиксированы и на территории Луганской народной республики. Об этом сообщили в штабе Народной милиции ЛНР, передает РИА Новости.
Штаб Народной милиции ЛНР: «За сутки ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики свыше 300 мин и 130 артиллерийских снарядов. Также применялись гранатометы (АГС, ГП) и стрелковое оружие».
вступил в силу с полуночи субботы по киевскому времени. Соглашение о перемирии было достигнуто на фоне обострения боевых действий в Донбассе. В первые часы перемирия украинские силовики обстрелов не производили.
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