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  • 24.12, 17:38
Матвею из Казахстана нужна помощь, чтобы справиться с тяжелой болезнью. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Матвею из Казахстана нужна помощь, чтобы справиться с тяжелой болезнью

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Матвею из Казахстана нужна помощь, чтобы справиться с тяжелой болезнью

Матвею из Казахстана нужна помощь, чтобы справиться с тяжелой болезнью

Матвею из Казахстана нужна помощь, чтобы справиться с тяжелой болезнью

    В канун Нового года дети пишут письма Деду Морозу, загадывают желания. У маленького Матвея из Казахстана есть свое, заветное желание. Больше всего он мечтает вернуться домой, к сестре. Мальчика приковала к больничной койке тяжелая болезнь.

    Пятилетний Матвей с помощью Skype почти каждый день выходит на связь со своей сестрой-двойняшкой Машей. За пять лет своей жизни Матвей и Маша никогда не разлучались. Но в августе этого года выяснилось, что у мальчика очень серьезное онкологическое заболевание четвертой степени.

    Сложная операция и три курса химиотерапии уже позади. Необходимы еще минимум десять таких же курсов, лучевая терапия и новые операции. Медики уверяют, что пока лечение проходит успешно, но его нельзя прерывать.

    Романцова Ольга, онкологический центр имени Блохина: «Те три курса химиотерапии, что мы провели, Матвей ответил на них шикарно. Все, что было у него в плане патологии, оно все ушло. У ребенка нет ни метастазов, ни образований».

    Проблема в том, что эта русская семья из Казахстана. И лечение для них в России должно быть платным. Все накопления, что Юлия и Анатолий смогли сделать за годы совместной жизни, уже потрачены на лекарства для Матвея. А необходимо еще где-то найти около трех миллионов рублей. Фонд «Бумажный журавлик» просит телезрителей НТВ помочь в сборе денег на лечение ребенка.

    ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАТВЕЮ, ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 7715 СО СЛОВОМ «ЖУРАВЛИК»
    ДАЛЕЕ ПРОБЕЛ И СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
    НАПРИМЕР: ЖУРАВЛИК 200
    БУМАЖНЫЙ-ЖУРАВЛИК.РФ

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