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  • 24.12, 17:38
Запрет на вырубку сосен обернулся проблемами для жителей Крыма. Красная книга, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Запрет на вырубку сосен обернулся проблемами для жителей Крыма

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Запрет на вырубку сосен обернулся проблемами для жителей Крыма

Запрет на вырубку сосен обернулся проблемами для жителей Крыма

    Над Крымом нависла угроза масштабных лесных пожаров. Виной тому стала заполонившая весь полуостров крымская сосна. До воссоединения полуострова с Россией численность деревьев помогали регулировать новогодние праздники — хвойные красавицы традиционно украшали все местные дома. Теперь же крымчанам приходится покупать елки из Пензы, поскольку их родные сосны попали под защиту российской Красной книги.

    Последний раз крымскую сосну рубили и отправляли на елочные базары в 2014 году. Сосна попала в Красную книгу России, потому что в России не было Крыма. На полуострове этой сосны много, и она всегда исполняла роль новогоднего дерева.

    В других регионах страны эта сосна почти не растет, и поэтому изначально краснокнижный статус был вполне оправдан. Для полуострова это обычное, ординарное хвойное дерево. Сосной крымской засажены все питомники и плантации в лесхозах, только рубить теперь ее нельзя даже на Новый год. Сейчас новогодние елки везут в Крым из Пензы.

    Краснокнижная коллизия в законах — это удар по крымским лесным хозяйствам, четверть прибыли они получали от новогодних продаж. Однако беда не приходит одна. Самосев крымской сосны заполонил все пожарные полосы и просеки. Лесники опасаются подходить к этим зарослям, ведь за любое повреждение дерева — уголовное дело. А если совсем не рубить, начнутся пожары.

    Бюрократическая путаница с краснокнижным статусом привела к анекдотической ситуации. Постановление о взыскании ущерба за порубку крымской сосны принимали много лет назад. И новых российских регионов, Крыма и Севастополя, в нем нет. Оштрафовать браконьера невозможно, однако посадить в тюрьму лесника или лесовода за санитарную или противопожарную вырубку правоохранители обязаны.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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