Запрет на вырубку сосен обернулся проблемами для жителей Крыма

Над Крымом нависла угроза масштабных лесных пожаров. Виной тому стала заполонившая весь полуостров крымская сосна. До воссоединения полуострова с Россией численность деревьев помогали регулировать новогодние праздники — хвойные красавицы традиционно украшали все местные дома. Теперь же крымчанам приходится покупать елки из Пензы, поскольку их родные сосны попали под защиту российской Красной книги.

Последний раз крымскую сосну рубили и отправляли на елочные базары в 2014 году. Сосна попала в Красную книгу России, потому что в России не было Крыма. На полуострове этой сосны много, и она всегда исполняла роль новогоднего дерева.В других регионах страны эта сосна почти не растет, и поэтому изначально краснокнижный статус был вполне оправдан. Для полуострова это обычное, ординарное хвойное дерево. Сосной крымской засажены все питомники и плантации в лесхозах, только рубить теперь ее нельзя даже на Новый год. Сейчас новогодние елки везут в Крым из Пензы.Краснокнижная коллизия в законах — это удар по крымским лесным хозяйствам, четверть прибыли они получали от новогодних продаж. Однако беда не приходит одна. Самосев крымской сосны заполонил все пожарные полосы и просеки. Лесники опасаются подходить к этим зарослям, ведь за любое повреждение дерева — уголовное дело. А если совсем не рубить, начнутся пожары.Бюрократическая путаница с краснокнижным статусом привела к анекдотической ситуации. Постановление о взыскании ущерба за порубку крымской сосны принимали много лет назад. И новых российских регионов, Крыма и Севастополя, в нем нет. Оштрафовать браконьера невозможно, однако посадить в тюрьму лесника или лесовода за санитарную или противопожарную вырубку правоохранители обязаны.Подробности — в репортаже