В Донбассе задержали контрабандистов с грузом украденных украинскими военными вещей

В районе Дебальцева задержали группу контрабандистов, которые пытались вывезти предметы искусства на подконтрольные Киеву территории. Задержанные уверяют, что они просто курьеры, а мародерством занимались украинские силовики, которые заплатили за доставку награбленного.

Когда подозреваемые увидели вооруженных оперативников, оказывать сопротивление не стали и заявили: вещи, лежащие в багажнике, не воровали, а лишь перевозили то, что ранее солдаты ВСУ похитили у мирных жителей. Организовал преступный бизнес командир одного из украинских нацбатальонов.: «Задача состояла в том, что я должен был выехать в город Иловайск обратно и найти его схроны, которые он не успел вывезти, и доставить их обратно в Мариуполь. Авансом он мне дал тысячу долларов».Еще по три тысячи участники группировки должны были получить после передачи вещей. Общая сумма украденного сейчас выясняется. Сотрудники министерства госбезопасности ДНР считают, что силовики занимались мародерством в контролируемых городах Донбасса, а когда попадали в окружение, все похищенное прятали в укромных местах до лучших времен и вот теперь решили забрать похищенное.Подробности — в репортаже