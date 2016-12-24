Евреи по всему миру готовятся отмечать Хануку

Сегодня по всему миру с заходом солнца начнут отмечать один из важнейших еврейских праздников — Хануку.

Он посвящен чуду, произошедшему, по преданию, во II веке до нашей эры: для освящения Второго Иерусалимского храма необходимо было зажечь специальный светильник — менору, однако враги осквернили все масло, остался всего лишь один кувшин, которого невероятным образом хватило на восемь дней горения. Тогда мудрецы постановили, что с этих пор каждый год на протяжении восьми дней будут возносить благодарные молитвы и прославлять чудо.Для этого по всему миру в домах зажигают специальную ханукальную менору из восьми свеч. Делать это обязаны все: считается, что даже нищий, живущий на подаяния, должен занять деньги или продать одежду, чтобы купить масло и свечи.В последние десятилетия возникла традиция устанавливать большие меноры на центральных улицах городов мира. Они загорятся и в России. В Москве Хануку будут праздновать на площади Революции. Как ожидается, в церемонии примет участие главный раввин России Берл Лазар. Закончится празднование фейерверком.