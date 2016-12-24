Чиновники бросились решать проблемы, затронутые на большой пресс-конференции Путина

В России обсуждают большую пресс-конференцию Владимира Путина и ее последствия. Фактически уже во время общения президента с журналистами, чиновники начали рапортовать о том, что затронутые главой государства проблемы уже решаются.

Так, например, после того как уральский журналист рассказал президенту о селе Серебрянка, которое в распутицу полностью отрезает от внешнего мира, в администрации Свердловской области сообщили, что, оказывается, губернатор распорядился починить дорогу до села еще в 2015 году, и в 2016-м на это было выделено 11 миллионов рублей.А власти Кировской области уже начали обсуждать создание в регионе выставки наподобие ВДНХ. О поддержке этой идеи попросил президента журналист из Кирова — тот самый, что два года назад запомнился всей стране вопросом про «вятский квас».А в Крыму отреагировали на предложение Путина поручить жителями региона самим выбрать название для строящегося моста через Керченский пролив. Для этого в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае проведут опрос.