#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Секрет на миллион
Секрет на миллион 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.12, 17:39
Чиновники бросились решать проблемы, затронутые на большой пресс-конференции Путина. Кировская область, Крым, Путин, СМИ, Свердловская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Чиновники бросились решать проблемы, затронутые на большой пресс-конференции Путина

6 комментариев

Чиновники бросились решать проблемы, затронутые на большой пресс-конференции Путина

Чиновники бросились решать проблемы, затронутые на большой <nobr>пресс-конференции</nobr> Путина

    В России обсуждают большую пресс-конференцию Владимира Путина и ее последствия. Фактически уже во время общения президента с журналистами, чиновники начали рапортовать о том, что затронутые главой государства проблемы уже решаются.

    Так, например, после того как уральский журналист рассказал президенту о селе Серебрянка, которое в распутицу полностью отрезает от внешнего мира, в администрации Свердловской области сообщили, что, оказывается, губернатор распорядился починить дорогу до села еще в 2015 году, и в 2016-м на это было выделено 11 миллионов рублей.

    А власти Кировской области уже начали обсуждать создание в регионе выставки наподобие ВДНХ. О поддержке этой идеи попросил президента журналист из Кирова — тот самый, что два года назад запомнился всей стране вопросом про «вятский квас».

    А в Крыму отреагировали на предложение Путина поручить жителями региона самим выбрать название для строящегося моста через Керченский пролив. Для этого в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае проведут опрос.

    Новости по теме

    Большая пресс-конференция Путина — 2016

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru