Чиновники бросились решать проблемы, затронутые на большой пресс-конференции Путина

В России обсуждают большую
пресс-конференцию Владимира Путина и ее последствия. Фактически уже во время общения президента с журналистами, чиновники начали рапортовать о том, что затронутые главой государства проблемы уже решаются.
А власти Кировской области уже начали обсуждать создание в регионе выставки наподобие ВДНХ. О поддержке этой идеи попросил президента журналист из Кирова — тот самый, что два года назад запомнился всей стране вопросом про «вятский квас».
А в Крыму отреагировали на предложение Путина поручить жителями региона самим выбрать название для строящегося моста через Керченский пролив. Для этого в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае проведут опрос.
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