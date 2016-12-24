Сыро и ветрено: в Москве будет до 2 градусов тепла

В Росгидрометцентре предупредили москвичей и гостей столицы о гололедице.ТАСС со ссылкой на информацию Росгидромета, в субботу в Москве и области возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1, а в Подмосковье — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до четырех градусов ниже нуля, а в Московской области местами подморозит до минус семи.
В воскресенье характер погоды существенно не изменится: облачно, небольшой снег, температура около нуля. А в Подмосковье — от минус 4 до плюс 1, на дорогах скользко.
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