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  • 24.12, 17:39

Сыро и ветрено: в Москве будет до 2 градусов тепла

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Сыро и ветрено: в Москве будет до 2 градусов тепла

Сыро и ветрено: в Москве будет до 2 градусов тепла

В Росгидрометцентре предупредили москвичей и гостей столицы о гололедице.

Жителей столичного региона в выходные ожидает сырая и ветреная погода. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Росгидромета, в субботу в Москве и области возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1, а в Подмосковье — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до четырех градусов ниже нуля, а в Московской области местами подморозит до минус семи.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится: облачно, небольшой снег, температура около нуля. А в Подмосковье — от минус 4 до плюс 1, на дорогах скользко.

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