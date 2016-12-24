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  • 24.12, 17:36

В Новой Москве три человека погибли при пожаре в частном доме

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В Новой Москве три человека погибли при пожаре в частном доме

В Новой Москве три человека погибли при пожаре в частном доме

В Троицком административном округе Москвы сгорел деревянный частный дом. Погибли три человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, пожар произошел в деревне Исаково в Троицком административном округе Москвы.

Деревянный частный дом полностью выгорел. При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших, их личности сейчас устанавливают.

В настоящее время на месте ЧП в Исаково работают пожарные и следователи, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

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