В Новой Москве три человека погибли при пожаре в частном доме

В Троицком административном округе Москвы сгорел деревянный частный дом. Погибли три человека.ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, пожар произошел в деревне Исаково в Троицком административном округе Москвы.
Деревянный частный дом полностью выгорел. При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших, их личности сейчас устанавливают.
В настоящее время на месте ЧП в Исаково работают пожарные и следователи, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.
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